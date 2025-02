Nach der Schließung der Grundschule Langenweddingen müssen die Schulbezirke im Sülzetal angepasst werden. So heißt es zumindest aus dem Rathaus. Darin sieht eine Gemeinderatsmitglied jedoch einen Eingriff in das freie Wahlrecht der Eltern.

Sülzetal. - Nicht leicht fiel dem Vorsitzenden des Sozialausschusses, Christian Wolff (SPD, Altenweddingen), bei der Sitzung im Dodendorfer Vereinshaus am Sportplatz das Aufrufen des Tagesordnungspunktes 7.1.: „Satzung über die Schulbezirke für die Grundschulen in der Trägerschaft der Gemeinde Sülzetal“. „Wir alle wissen, was sich hinter der Neuordnung der Schulbezirke versteckt. Wir müssen leider den Standort der Grundschule in Langenweddingen schließen“, fasste Wolff die Situation zusammen.