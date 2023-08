Havarie Stromausfall in Region Wanzleben und Oschersleben zieht sich bis weit in die Nacht hinein

Ob Veranstaltungen oder private Haushalte. Gegen 19.15 Uhr saßen etliche Bürger in der Region Wanzleben und Oschersleben am Sonnabend plötzlich im Dunkeln. Erst in den frühen Morgenstunden des Sonntags gingen die letzten Anschlüsse wieder ans Netz.