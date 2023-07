Profi-Imker in Klein Wanzleben Süßes aus dem Zuckerdorf

Michael Schulze ist professioneller Imker und produziert mit seinen geflügelten Helfern süßes im Zuckerdorf Klein Wanzleben. Dabei greifen ihm eine Million Bienen aus 26 Völkern kräftig unter die Arme und so ganz nebenbei dürfen sie an guten Tagen einen Brockenblick genießen. So heißt jedenfalls auch die Imkerei.