Seehausen - vs

Der Schützenverein Seehausen hat seine Majestäten in diesem Jahr ermittelt. Dazu gehörte auch das traditionelle Ausschießen des Volkskönigs. An der Veranstaltung auf dem Schießplatz der Seestadt nahmen dabei so viele Menschen aus der Bevölkerung teil, dass sich eine Schlange von Wartenden bildete.

Letztendlich holte sich Andy Damerau den Volkskönigstitel, Volksköniginwurde Eileen Cunaeus. Den Kinderkönigsicherte sich Enna Cunaeus. Norman Schisanowski erkämpfte für sich die Ehre als Gästekönig. Und letztendlich wurde auch der Schützenkönig des Schützenvereins Seehausen ermittelt. Der ist in diesem Jahr Sven Wewerka.

Die feierliche Übergabe der Königsketten an die neuen Majestäten war dann noch einmal etwas für das Publikum, welches reichlich Beifall spendete. Das Prozedere war dann auch dem Abend vorbehalten, schließlich ist es ebenfalls Tradition, dass auf die neuen Könige in allen Ehren ganz ordentlich angestoßen wird. Das ist auch in Seehausen nicht anders und sorgt für gesellige Stunden in der Gemeinschaft.