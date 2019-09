In Klein Rodensleben fielen Teile eines Baumes auf ein Garagendach. Foto: Matthias Strauß

In Klein Rodensleben ist ein Baum auf ein Garagendach gestürzt. Aber schon vor dem Sturmtief Mortimer gab es Probleme mit Straßenbäumen.

Klein Rodensleben l Am Montagmorgen wurde die Feuerwehr wegen eines umgestürzten Baumes in der Ortschaft Klein Rodensleben bei Wanzleben in der Börde alarmiert. Sturmtief Mortimer hatte einen geschwächten Baum entwurzelt. Teile von ihm fielen auf eine Garage und beschädigten das Gebäude.

Es ist nicht das erste Mal, dass hier ein Baum Probleme bereitet. In der Vergangenheit gab es bereits Ärger mit alten Bäumen. Die Anwohner sind wütend. Denn schon lange fordern sie, dass die kranken Bäume gefällt werden. „Jedes Mal, wenn Wind weht, haben wir Angst", sagte die Besitzerin der Garage. Verletzt wurde zum Glück niemand.