Graffiti Trafostation in Osterweddingen erstrahlt im Radsport-Design

Was für ein Hingucker! Die Trafostation nahe der Osterweddinger Bushaltestelle an der Schule zeigt sich im schicken Gewand und passend zum Radsportdorf Osterweddingen. Und wie es der Zufall so will: Die neu gestaltete Trafostation steht genau im Start- und Zielbereich der Radsportveranstaltung „Rund in Osterweddingen“.