Klimawandel Trocknet der See in Seehausen völlig aus?

Die Trockenheit in diesem Sommer hat dazu geführt, dass auch der Wasserspiegel des Seehäuser Sees stark gefallen ist. Die Bürger befürchten, dass er in absehbarer Zeit völlig trocken fallen könnte. Das hat einige Privatleute auf den Plan gerufen, die nach Lösungen gesucht haben, um den See mit frischem Wasser zu versorgen.