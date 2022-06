Trubel rund um die Wefensleber Turnhalle

Mit einem Kindersportfest, wie hier vor zwei Jahren, eröffnet der TSV Wefensleben am kommenden Sonnabend seine Saison. An und in der Sporthalle wird dafür ein buntes Programm aufgezogen.

Wefensleben (vs) - Das Programm ist vollgepackt und vielfältig. Los geht es um 10 Uhr mit einer kleinen Friedensfahrt für Kinder. Diese startet gegenüber der Sporthalle in der Kolonie I. Unterstützt wird der TSV hierbei vom Radsportmuseum „Course de la Paix“ aus Kleinmühlingen und der örtlichen Feuerwehr. Museumsleiter Horst Schäfer zu den Modalitäten: „Wir freuen uns auf Kinder im Vorschulalter bis zu den 12-Jährigen. Entsprechende Altersklassen werden dann vor Ort gebildet. Wir bitten alle Interessenten, sich möglichst im Vorfeld schon anzumelden, spätestens aber um 9.30 Uhr an der Strecke. Außerdem sollte jedes Kind sein eigenes Fahrrad, Laufrad oder ein Bobby-Car mitbringen, denn für die Kleinsten wird es per Rutschauto auf die Strecke gehen. Wichtig ist natürlich auch der eigene Helm.“