Siedlungsfest Über den eigenen Gartenzaun hinaus: Ummendorfer pflegen feierlich gute Nachbarschaft

Eine schon seit 40 Jahren währende Tradition ist am Wochenende in dem Ummendorfer Ortsviertel fortgesetzt worden, das von den Einheimischen schlicht „Siedlung“ genannt wird. Gleichzeitig erinnerte man mit dem stimmungsvollen Straßenfest an den Baubeginn hier am westlichen Dorfrand vor hundert Jahren.