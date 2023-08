Das Batterierecycling-Unternehmen Li-Cycle hat sich in Osterweddingen angesiedelt. Zur Begrüßung gab es von dem kanadischen Unternehmen für die Erstklässler in Osterweddingen kleine Geschenke

In den Schultüten befand sich unter anderen eine Sicherheitsweste, die Jessica Möhring hier zeigt.

Osterweddingen - Die ersten beiden Schultage für die neuen 36 Abc-Schützen waren aufregend. Alles war komplett neu. Jedes Kind musste sich damit zurechtfinden. In Osterweddingen gab es aus diesem Grund in der Grundschule Führungen durch das Schulgebäude. In Gesprächsrunden stellten sich die Lehrerinnen vor. Der Fotograf war da. Es gab viele Geschenke.

Eine Überraschung erlebten die Erstklässler gleich in ihrer ersten Frühstückspause. Besuch aus dem Gewerbegebiet Sülzetal hatte sich angekündigt. Frank Pommerenke und Jessica Möhring von der Firma Li-Cycle ließen es sich nicht nehmen, den Mädchen und Jungen viel Glück für ihre Schulzeit zu wünschen. Im Gepäck hatten die beiden spezielle Zuckertüten. Hierin befanden sich Sicherheitswesten, ein Baum zum Einpflanzen, Stifte und Süßigkeiten.

Bis zu 30.000 Tonnen sind das Ziel

Auch für die Firma Li-Cycle ist das Sülzetal noch Neuland. Anfang August nahm das kanadische Unternehmen im Gewerbegebiet seinen Betrieb auf. Die Mitarbeiter recyceln Batterien. Die Mitarbeiter der ersten zwei Fertigungslinien haben schon mit ihrer Arbeit begonnen. Jede Linie hat eine Kapazität, um bis zu 10.000 Tonnen Lithium-Ionen-Akkus im Jahr zu recyceln. Nach und nach soll eine Gesamtkapazität bis zu 30.000 Tonnen erreicht werden. In den Hallen werden vor allem Autobatterien verarbeitet. Als Firma mit Sitz in Osterweddingen sei es ihm wichtig, soziale Einrichtungen und besonders Kinder zu unterstützen, erklärte Frank Pommerenke. Er könne sich eine weitergehende Kooperation mit der Grundschule gut vorstellen.

Schulleiterin Petra Meyer zeigte sich erfreut über die Idee, gemeinsam an Projekten zum Thema Recycling zu arbeiten. Sie könne sich gut vorstellen, auch mal den Sachkundeunterricht in eine Firma zu verlegen. „Die Kinder waren auf jeden Fall sehr interessiert“, berichtet die Vorsitzende des Fördervereins der Schule, Liane Samland.

Die größte Aufmerksamkeit der Kinder galt allerdings dem tierischen Begleiter der Sponsoren – Hündin Lotta. Für die Hundedame war es der erste Besuch in einer Schule, und es schien ihr sehr gut zu gefallen. „Ganz geduldig ließ sie sich von den Kindern streicheln. Herrchen Pommerenke musste versprechen, bald wiederzukommen“, verrät Samland.