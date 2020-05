Die Außenfläche der Kindertagesstätte „Biene Maja“ in Klein Wanzleben sind komplett umgestaltet wurden.

Klein Rodensleben l 15 Mädchen und Jungen werden zurzeit wegen der Corona-Pandemie in der Klein Rodensleber Kindertagesstätte „Biene Maja“ notbetreut. Sieben Kinder in der Krippe und acht Steppkes in der Kita. Wie Klein Rodenslebens Kita-Leiterin Birgit Schneider sagt, sind es in Zeiten ohne Corona-Krise 28 Mädchen und Jungen, die von ihr und drei weiteren Erzieherinnen betreut werden.

Vier Hausmeister packen es an

Die Kinder in der Notbetreuung und ihre Erzieherinnen haben in den vergangenen Tagen interessiert verfolgt, wie der Außenbereich der Klein Rodensleber Kindertagesstätte „Biene Maja“ komplett neu gestaltet wurde. Vier Hausmeister der Stadt Wanzleben-Börde packten mit Hilfe von Technik kräftig an, um die Arbeiten zu erledigen. Andreas Haufe, Torsten Klem, Klaus Protz und Jürgen Seifert leisteten dabei ganze Arbeit, wofür sich Kita-Leiterin Birgit Schneider bei den „starken Männern“ sehr herzlich bedankte. Sie setzten Spielgeräte im Außenbereich um und säten auf etlichen Flächen Rasen nach, der durch das Toben der Kinder zum Teil verschwunden war. „Die Hausmeister haben etliche Tonnen an Erde und Sand bewegt“, beschreibt Birgit Schneider die aufwändigen Arbeiten. Das Neuanlegen des Sandkastens haben sich die Hausmeister für einen späteren Zeitpunkt aufgehoben.

Die Idee, den Spielplatz der Kita neu zu gestalten, habe das Team schon lange gehabt. „Bloß hat uns immer die Zeit gefehlt“, verdeutlicht Birgit Schneider. Diese Zeit habe sich nunmehr in der Corona-Krise geboten, da nicht alle 28 Kinder in der Kita betreut werden konnten. Bevor das Projekt in Angriff genommen wurde, haben die Erzieherinnen bereits die Zeit genutzt, um aufzuräumen, das Spielzeug zu desinfizieren, zu malern, die Hefter der Kinder auf Vordermann zu bringen und Portfolios zu ergänzen.

Vorbereitung läuft schon

Für die sieben Vorschulkinder der Kita „Biene Maja“, die die Einrichtung wegen Corona nicht besuchen durften, erstellten die Erzieherinnen Hefter mit Aufgaben für daheim. Die Hefter mit den Aufgaben wurden wöchentlich gewechselt, damit sich die Kinder auf ihren bevorstehenden Schulstart mit Unterstützung ihrer Eltern vorbereiten konnten.

„Wir haben auch an die Kinder gedacht, die nicht bei uns sein konnten. Bei den Eltern kam diese Idee sehr gut an“, verdeutlicht Birgit Schneider, die sich ganz herzlich bei ihrem gesamten Team für die engagierte Arbeit in dieser schwierigen Zeit bedankt.

40 Prozent sind schon da

In den Kindertagesstätten der Stadt Wanzleben-Börde werden zurzeit etwa 400 Mädchen und Jungen in der Notbetreuung in elf Kitas von den Erzieherinnen versorgt. In Zeiten ohne Corona sind es etwa 1000 Kinder. Somit ist die Betreuung jetzt bei etwa 40 Prozent angekommen.