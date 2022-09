Warten auf Förderung Ummendorf hat noch keinen Zahlungsantrag gestellt

Das Landesverwaltungsamt hat verärgert auf den Volksstimme-Artikel „Feierlichkeit von Schieflage getrübt“ reagiert. Dass die Fördermittel für das Multiple Haus noch nicht an die Gemeinde Ummendorf gezahlt wurden, liege nicht an der Behörde, sondern an einem fehlenden Antrag.