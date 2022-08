Ummendorfs Maulbeergärtner feiern ihre Mastbewohner

Ein Straßenfest zu Ehren ihrer jüngst zugezogenen Familie haben die Anwohner des Ummendorfer Maulbeergartens gefeiert. Jene Familie zog es allerdings vor, das Geschehen aus der Höhe zu beobachten. Ein Grundstück in der Straße bewohnt sie ohenhin nicht.

Grillgemütlichkeit in der Ummendorfer Straße Maulbeergarten. Die Nachbarschaft hatte sich zusammengefunden, um auf die neue Familie anzustoßen, die das Geschehen von ein paar Metern weiter oben beäugte.

Ummendorf - Adebars sind noch recht neu in der Umgebung – und sie haben es nicht so mit direktem menschlichen Kontakt. Das liegt in ihrer Natur, handelt es sich doch um Weißstörche, die dort über dem Maulbeergarten, ihrer selbsterwählten Heimstatt, eine durchaus schwierige Anfangsphase durchlebten, nun jedoch wahrhaft heimisch geworden sind. Denn sozusagen auf Anhieb hatte sich erstmals auch Nachwuchs im Storchennest eingestellt.