Die Bundesstraße 246 a zwischen Seehausen und Wanzleben ist in diesem Sommer saniert worden. Drei Monate lang mussten die Anlieger mit allerhand Umleitungen leben. Dabei haben speziell die Unternehmer im Seehäuser Gewerbegebiet mächtig zu kämpfen gehabt. Wie ist die Lage heute?

Unternehmer in Seehausen atmen wieder auf

Lage an der Bundesstraße 246 a normalisiert sich

Seehausen - An der Tankstelle in der Seestadt herrscht wieder reges Treiben. Gleich nach der Öffnung der Bundesstraße, auf der zuletzt in Remkersleben ein Durchlass erneuert wurde, setzte das rege Treiben wieder ein.