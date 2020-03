Die Wanzleber Feuerwehrfrau Janine Holle kämpft gegen den Brustkrebs.

Wanzleben l „Die Prognose, dass ich geheilt werde, ist relativ gut, weil ich den Brustkrebs ziemlich früh bemerkt habe und zu meiner Frauenärztin gegangen bin“, sagte am Mittwoch Janine Holle (29) aus Wanzleben am Telefon zur Volksstimme. Die junge Frau bekam Ende 2019 die schlimme Diagnose, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist. Mittlerweile hat Janine Holle in der Tagesklinik des Städtischen Klinikums Magdeburg etliche Chemotherapien hinter sich gebracht. Die nächste steht kommenden Mittwoch an. „Die Therapie ist vormittags, nachmittags bin ich wieder zuhause in Wanzleben“, schildert sie den Ablauf der Behandlung.

Heile Welt bricht zusammen

Die Diagnose Brustkrebs hat bei Janine Holle und ihrem Ehemann Niels Holle (32) sowie den beiden Töchter Abbygail (4) und Maggie (2) zunächst ihre kleine, heile Welt zusammen brechen lassen. „Manchmal bleibt man eben nicht verschont“, sagt die Ehefrau und Mutter. Zumal sie als 15-Jährige bereits an Lymphdrüsenkrebs erkrankt war. Damals wie heute sei sie sich sicher, den Krebs zu besiegen. Die Mitte Januar begonnene Behandlung kann sich bis zu einem Jahr hinziehen. „Die Dauer ist nicht absehbar“, verdeutlicht Janine Holle.

Bei der Feuerwehr kennengelernt

Viel Halt gibt ihr dabei Ehemann Niels Holle. Er und Janine haben sich als aktive Kameraden bei der Freiwilligen Feuerwehr Wanzleben kennen und schließlich lieben gelernt. Am Valentinstag 2019 gaben sie sich nach etlichen Jahren „wilder Ehe“ im Standesamt des Wanzleber Rathauses das Ja-Wort. Als Hochzeitskutsche diente ihnen im Beisein vieler ihrer lieben Kameraden eine Feuerwehrdrehleiter bei der Fahrt ins Glück.

Während Janine Holle als Bürokauffrau bei Kebotherm in Oschersleben arbeitet, versieht Niels Holle seit Mai 2016 seinen Dienst an der Rettungswache am Städtischen Klinikum in Magdeburg-Olvenstedt.

Anstoß von den Kollegen

Aus den Reihen der Retter der Johanniter-Unfallhilfe kam auch der Anstoß, der Familie Holle jetzt in ihrer besonders schwierigen Situation zu helfen. Niels Holles Teampartner in der Rettungswache, Sebastian Schellhase, selbst Feuerwehrmann, und seine Frau Jenifer aus Magdeburg, haben über die Internetplattform PayPal eine Spendenaktion für die Wanzleber Familie gestartet. Bis gestern Nachmittag kamen innerhalb von vier Tagen mehr als 10.300 Euro zusammen. Über die Plattform PayPal kann zu Gunsten der Familie Holle gespendet werden. Dabei ist es jedem Spender selbst überlassen, wie hoch die Spende ausfällt und ob diese namentlich gekennzeichnet oder anonym sein soll. „Mit so viel Zuspruch hätte ich nicht gerechnet“, war Janine Holle emotional ergriffen über die starke Resonanz auf den Aufruf. Sie möchte besonders Sebastian und Jenifer Schellhase sowie Kollegen, Kameraden, Arbeitskollegen, Familie und Freunden für ihren Einsatz danken.

Großer Teil des Einkommens fehlt

Und das Geld können die Holles gut gebrauchen. Im November stand eine nicht geplante Reparatur der Heizung in ihrem Haus auf der Kostenrechnung. Mittlerweile bezieht Janine Holle Krankengeld, was deutlich geringer als ihr sonst übliches Einkommen ist.

„Aufgrund der langwierigen und fordernden Behandlung kann Janine ihre Arbeit nicht mehr ausüben, so dass der jungen Familie ein großer Teil des Haushaltseinkommens fehlt. Unter anderem sind Kinderbetreuungskosten und Instandsetzungskosten für die Heizung im Haus aufgelaufen, die sich bei allem Einsatz nur schwer aus dem Einkommen von Nils bestreiten lassen“, begründeten die Johanniter ihre Unterstützung des Spendenaufrufs. Bereits in den ersten Stunden seit dem Aufruf sind von Kollegen der Johanniter-Unfall-Hilfe, von Mitarbeitern des Klinikum Magdeburg gGmbH und von vielen Mitgliedern von Feuerwehren, Bekannten und Freunden nicht unerhebliche Spenden eingegangen.

Schicksal ist mieser Verräter

„Eigentlich ist alles perfekt. Glücklich verheiratet, zwei tolle Kinder und ein Haus mit Garten. Doch, dass das Schicksal ein mieser Verräter ist, müssen wir immer wieder feststellen. Frisch ins neue Jahrzehnt gestartet, bekam unsere Kameradin Janine Holle die Diagnose Brustkrebs. Damit stand fest, unsere Locke tritt zum zweiten Mal in ihrem Leben den Kampf gegen diese Krankheit an, mit gerade einmal 29 Jahren“, schreibt die Freiwillige Feuerwehr Wanzleben auf ihrer Facebook-Seite. Als Kameraden würden sie in dieser Situation mehr denn je zusammenhalten. „Wir wissen auch, dass Geld allein nicht glücklich macht. Aber jeder Cent hilft, die Sorgen um die Absicherung der Familie, des Hauses und der Deckung von eventuell anfallenden Behandlungskosten zu minimieren“, sind sich die Wanzleber Feuerwehrleute sicher.

Hilfe ist ein gutes Zeichen

„Janine und Niels Holle sind aktive Mitglieder der Feuerwehr Wanzleben. Sie sind in die Arbeit der örtlichen Einsatzleitung einbezogen und haben auch die Jahreshauptversammlung besucht. Sie machen weiter mit. Die beiden lassen sich nicht unterkriegen“, sagt Wanzlebens Bürgermeister Thomas Kluge (parteilos). Bemerkenswert und Zeichen für den engen Zusammenhalt sei die Initiative zur finanziellen Unterstützung. Den Unterhalt des Eigenheimes zu unterstützen, sei großartig. „Und da helfen Feuerwehrleute und Nicht-Feuerwehrleute gleichermaßen. Ein gutes Zeichen“, findet Kluge.

Wer für Familie Holle aus Wanzleben spenden möchte, kann dies unter dieser Internetadresse tun: https://www.paypal.com/pools/c/8n0gSGw97J