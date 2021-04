Vandalismus auf Baustellen nimmt in Wanzleben seit der Pandemie zu

Vandalismus und illegale Müllentsorgungen nehmen seit Beginn der Pandemie in Wanzleben zu. Vandalismus an Baustellen gehört mittlerweile zur Tagesordnung.

Wanzleben. Sperrmüll in Form eines Schrankes und zweier Schubladen wurden gestern in eine Baugrube der Firma Stemmler geworfen. Diese befindet sich im Wanzleber Volkspark. Im Gegenzug haben die Täter einen Teil der Absperrung entfernt, mit der die Grube eingezäunt war. Die Firma Stemmler ist von der Stadt Wanzleben-Börde mit den Bauarbeiten zum Breitbandausbau beauftragt. Auch die besagte Baugrube wurde im Zuge des Glasfaseausbaus ausgehoben. „Vandalismus an Baustellen ist mittlerweile fast an der Tagesordnung“, das ist zumindest die Erfahrung von Bauleiter Falk Bethmann, der für die betroffene Baufirma arbeitet. Ständig würden Absperrungen an Baustellen oder Baustellenbeleuchtungen gestohlen, Bauzäune angesprüht. Häufig würde in Bauhöfe eingebrochen, wo dann Geräte entwendet würden, so Bethamnn. Seit Beginn der Corona-Pandemie habe diese Form des Vandalismus stark zugenommen, meint der Bauleiter weiter.

Die Firma hat den Sperrmüll aus der Baugrube heraus geholt. „Nun wird er wohl auf unsere Kosten entsorgt werden müssen“, sagt Kai Pluntke, der Leiter des Ordnungsamtes der Stadt Wanzleben-Börde. Bemerkenswert an der Tat ist, dass die Baustelle nicht mit dem Auto angefahren werden kann.

Zehn Minuten getragen

Die Täter müssen die Möbelstücke also etwa zehn Minuten lang durch den Volkspark getragen haben, um sie dann in das ausgehobene Loch zu werfen und anschließend einen Teil der Baken von der dem Gehweg zugeneigten Seite zu entwenden. Die bauausführende Firma hat die Baugrube wieder eingezäunt, so dass die Sicherheit wieder hergestellt ist.