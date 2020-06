Sprayer haben in Wanzleben ihre Spuren hinterlassen. Stadtverwaltung und Ortschaftsrat sind nahezu machtlos, solange die Täter nicht gefa...

Wanzleben l In seiner Sitzung am kommenden Montag wird der Wanzleber Ortschaftsrat neben anderen Themen der Ordnung und Sicherheit auch das Thema „Graffiti und Schmierereien in der Stadt“ auf die Tagesordnung nehmen. Das kündigt der Ortsbürgermeister Tino Bauer an, den die Schmierereien mächtig auf die Palme gebracht haben. Auf seinem Weg durch die Stadt hat er an einem Nachmittag innerhalb einer Dreiviertelstunde knapp 60 Fotos von der neuartigen „Kunst“ gemacht. Sein folgender Beitrag im sozialen Netzwerk Facebook, in dem er seine Wut teilte, wurde vielfach kommentiert.

Schmierereien zugenommen

„Ich habe den Eindruck, dass die Schmierereien in der vergangenen Zeit sehr zugenommen haben in unserer Stadt“, erklärte er auf Nachfrage der Volksstimme den Anlass für die etwas andere Fototour durch Wanzleben. Er sei einfach die Straßen entlanggefahren und es sei nicht schwer gewesen, dabei immer wieder Schmierereien zu entdecken. Das gestaltete Trafohäuschen an der Bushaltestelle des Gymnasiums ist beispielsweise ebenso betroffen wie der Brunnen und die Litfaßsäule am Raßbachplatz, der Grillplatz am Dammweg, verschiedene Bushaltestellen und Garagenwände oder auch Verkehrsschilder.

Das Zerstören von schönen Graffiti regt den Ortsbürgermeister besonders auf. „Ich habe immer gedacht, dass es einen Ehrenkodex gibt, dass Graffiti anderer nicht übersprüht werden“, so Tino Bauer. Er spricht dabei die Trafo-Stationen an, von denen die Avacon schon einige in der Stadt mit ortstypischen Motiven von Graffiti-Künstlern gestalten lassen hat. Auch vor ihnen haben die Sprayer nicht haltgemacht. „Das ist die größte Frechheit“, fügt er hinzu, im Hinterkopf, das eine mit Graffiti gestaltete Wand auch schön aussehen kann.

Hoffen auf Bestrafung

Er hofft, dass die Sprayer ermittelt und gestellt werden können und dann auch bestraft werden. Den Sachschaden, der in der Stadt durch die illegalen Schmierereien entstanden ist, mag er nur schwer beziffern. Er vermutet mehrere 10 000 Euro.

Nicht nur stadteigene Objekte

Auch Kai Pluntke, Amtsleiter für Ordnung und Soziales bei der Stadt Wanzleben-Börde, kann auch keine genauen Schadenshöhen nennen. Zumal nicht allein Gebäude und Anlagen aus dem Stadteigentum betroffen sind, sondern einige beschmierte Objekte auch anderen Eigentümern gehören.

Er weiß aber, dass jüngst auch das Vereinsheim neben dem Kulturhaus erneut Opfer einer Sprayer-Attacke geworden ist. Bereits schon einmal musste die Stadt in einen neuen Anstrich für das Gebäude investieren, um Schmierereien zu beseitigen. Schwer getroffen hat es auch den Schaukasten der Wanzleber Stadt- und Kreisbibliothek. Die Reinigung des Glases wird wohl kaum möglich sein, wie Kai Pluntke vermutet. Teilweise hat die Stadtverwaltung in der Vergangenheit aufgrund der Schmierereien auch Anzeige bei der Polizei erstattet. Was auffällt, sei nach Kai Pluntkes Aussage, dass die Sprayer immer die gleichen Zeichen hinterlassen, die dann auch bestimmten Personen zuzuordnen sind. Teilweise übersprühen die Sprayer auch die Zeichen, die andere vor ihnen hinterlassen haben.

Polizei ermittelt

„Die Ermittlungen laufen“, bestätigt auch Matthias Lütkemüller als Pressesprecher des Polizeireviers Börde, ohne weitere Einzelheiten bekannt geben zu wollen.

Unterdessen bleibt auch Kai Pluntke die Hoffnung, dass die Täter auch schnellstmöglich der Tat überführt werden. „Dann werden wir auch versuchen, für sie eine Kostenrechnung der Schäden aufzumachen“, erklärt der Ordnungsamtsleiter. Alternative für die Bezahlung der Kosten wäre die Ableistung von sozialer Arbeit. „Wir hoffen, dass es Wirkung zeigt, wenn die Täte dingfest gemacht und dann bestraft werden.“

Wie Tino Bauer sagt, verspricht er sich auch, dass bei der Diskussion im Ortschaftsrat, Lösungsansätze entwickelt werden, um die Schmierereien künftig einzudämmen.