Für die neue Niederlassung in Osterweddingen bei Magdeburg sucht der Versandhändler Amazon 1000 neue Versandmitarbeiter.

Osterweddingen (sk) l Schon bald sollen die ersten Amazon-Pakete aus dem neuen Versandzentrum im Gewerbegebiet Sülzetal (Landkreis Börde) versendet werden. Bevor es aber soweit ist, müssen Gebäude, Fördertechnik und auch die Kantine betriebsbereit sein. Und es müssen 1000 Versandmitarbeiterinnen und -mitarbeiter gefunden werden.

In Osterweddingen werden vor allem größere Artikel versendet. Hierzu gehören Großpackungen mit Babywindeln, Kaffeemaschinen und größere Spielsachen. Stephanie Haferkorn ist bei Amazon mitverantwortlich für die Einstellungsprozesse in den verschiedenen Versandbereichen. Sie erklärt: "Versandmitarbeiter werden in der Warenannahme, -einlagerung und -kommissionierung eingesetzt. Dabei sind Motivation und die Bereitschaft zu Schicht- und Samstagsarbeit für uns wichtig. Eine Vorqualifikation wird nicht benötigt, lediglich gute Deutsch- oder Englischkenntnisse."

Aktuell sei geplant, eine Gruppe neuer Kollegen im Amazon-Logistikzentrum in Werne (Nordrhein-Westfalen) anzulernen. Im Anschluss werden sie bei Einarbeitungsprozessen im Sülzetal unterstützen. Wer daran Interesse habe, könne dies während des Bewerbungsverfahrens äußern.

"Wir bieten ein attraktives Gehaltspaket mit zahlreichen Extraleistungen", so Stephanie Haferkorn. Die Mitarbeiter in Osterweddingen beginnen mit einem Lohn von 11,10 Euro brutto pro Stunde. Hinzu kämen zahlreiche Extras, wie eine monatliche Bonuszahlung, eine Sondervergütung für Überstunden, eine kostenlose Lebens- und Erwerbsunfähigkeitsversicherung und die Möglichkeit zur betrieblichen Altersvorsorge."

Auch einen Mitarbeiterrabatt und eine Kantine mit preiswerten Mahlzeiten werde es geben. Zudem steige der Basislohn nach 12 und nach 24 Monaten automatisch.

Bewerbungen für den Job als Versandmitarbeiter/-in sind ab sofort online unter www.jobs-amazon.de möglich.