Klein Wanzleben: Projekte für das Zuckerdorf Viele gute Ideen, aber kein Geld

Wie in fast allen Ortsteilen der Einheitsgemeinde Wanzleben, gibt es auch in Klein Wanzleben einen Rückstau, wenn es um Sanierungsarbeiten geht. Grund sind die klammen Kassen der Gemeinde. Allerdings tut sich etwas bei kleineren Projekten in dem Zuckerdorf.