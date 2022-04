In Wanzleben und Seehausen sollen Flächen miteinander verschmolzen werden

Im Wanzlebner Spaßbad stehen in der Zukunft Sanierungen an, die sich auch positiv auf den Badespaß der Besucher auswirken solle.

Wanzleben/Seehausen - Wenn Verwaltung und Stadtratsmitglieder am heutigen Abend im Hauptausschuss beraten, dann reden sie über umfangreiche Änderungen bei der jeweiligen Stadtsanierung in Wanzleben und Seehausen. So sollen in Wanzleben die drei dafür vorgesehenen Bereiche zu einem verschmelzen. „Das ist nötig, um künftige Mehrarbeit der Verwaltung zu vermeiden“, erklärt Bauamtsleiter Olaf Küpper. So sei die Umverteilung von Fördergeldern in der Vergangenheit durch die drei Bereiche unnötig kompliziert gewesen. Künftig gehe man dem mit der neuen Vorlage aus dem Weg.