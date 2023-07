Die Klage der Einheitsgemeinde Wanzleben gegen die obere Naturschutzbehörde wegen der Krähenplage in der Stadt ist gescheitert. Jetzt hat die Verwaltung das entsprechende Urteil des Verwaltungsgerichts schriftlich erhalten. Wie geht es nun weiter?

Krähenproblem in Wanzleben

An diesen Anblick werden sich die Besucher des Wanzleber Friedhofs – nach dem Urteil des Verwaltungsgerichtes zur Klage der Einheitsgemeinde Wanzleben – wohl gewöhnen müssen.

Wanzleben - Eigentlich ging es der Behörde in Wanzleben nur darum, bis in die Brutzeit der Saatkrähen hinein Vergrämungsmaßnahmen auf dem Friedhof laufenzulassen. Nach dem Urteil ist das nicht möglich, aber es gibt etwas Hoffnung.

Die Situation auf dem Wanzleber Friedhof ist derzeit nicht mehr ganz so angespannt. Die Saatkrähen haben gebrütet, ihren Nachwuchs groß gezogen und tummeln sich tagsüber meist woanders. „Die Belastung durch Lärm und Kot hat sich etwas gebessert“, sagt Bauamtsleiter Olaf Küpper. „Die Vögel haben sich vom Frühjahr bis in den Sommer hinein aber ordentlich ausgetobt.“ (Volksstimme berichtete) Die Schallkanone kam 2023 vonseiten der Stadt nicht zum Einsatz. Der Baumschnitt vor der Brutzeit lief dagegen wie gewohnt.

Der Grund für die leichte Zurückhaltung durch die Behörden in Wanzleben war die Klage gegen das Landesverwaltungsamt, sprich die obere Naturschutzbehörde, vor dem Verwaltungsgericht in Magdeburg. „Wir haben da echt Hoffnung hineingesetzt“, sagt Olaf Küpper. Zumal auch am Tag des Gerichtstermins satte fünf Stunden lang verhandelt wurden.

Dabei ging es für die Einheitsgemeinde darum, die eingangs erwähnten Vergrämungsmaßnahmen fortsetzen zu dürfen. Das wurde letztendlich vom Gericht abgelehnt. Gespannt waren die Verwaltungsmitarbeiter nun auf die Begründung des Gerichts, die dieser Tage ins Haus flatterte.

Ernüchterndes Fazit des Bauamtsleiters

Die liest sich nach den Worten des Bauamtsleiters eher ernüchternd. „Seitenlang wird zunächst auf rechtliche Dinge verwiesen, erklärt und dann folgt quasi eine Abhandlung über die Waldohreule und ihre Bedürfnisse und wie schützenswert sie ist“, sagt er.

Interessant werde es jedoch bei der Feststellung des Gerichtes, dass vonseiten der oberen Naturschutzbehörde rechtliche Mängel bei der Erteilung der Ausnahmegenehmigung zur Vergrämung gemacht worden seien. Das betreffe speziell die ausgesprochene Befristung. Einen Ansatzpunkt für die Einheitsgemeinde, um hier noch einmal einzuhaken, gebe es jedoch nicht, stellt Olaf Küpper fest. „Unser Anwalt hat davon abgeraten, die Sache weiter zu verfolgen.“ Das werde die Verwaltung voraussichtlich auch beherzigen.

Interessant ist im Zusammenhang mit dem Urteil, dass die Beobachtungen, die die Stadtmitarbeiter über nunmehr vier Jahre im Zusammenhang mit der sich immer weiter vergrößernden Saatkrähenplage gemacht haben, einfach so von Tisch gewischt wurden.

Vielbeachtete Waldohreule ist inzwischen ausgezogen

Den Argumenten der Naturschutzbehörde, dass neben den Saatkrähen auch weitere schützenswerte Singvögel auf dem Friedhof von den Vergrämungsmaßnahmen betroffen werden, widersprechen die Alltagserfahrungen nämlich vehement. „Die weiteren Singvögel werden mehrheitlich von den Krähen verdrängt, ihre Nester sind auch in diesem jahr wieder geplündert worden. Beispielsweise die Bodenbrüter trauen sich erst jetzt wieder auf das Gelände“, bringt der Amtsleiter vor.

Die erwähnte Waldohreule, eigentlich gleich neben dem Ort der Vergrämungsmaßnahmen wohnhaft, ist erst in diesem Jahr fern geblieben. „Vielleicht fehlt ihr das Knallen der Kanone“, vermutet Olaf Küpper. „Bislang hat sie ihren Nachwuchs über die Jahre immer gut durchgebracht.“ Brutstätten von Eulen und Käuzen sind von den Mitarbeitern dagegen im vorderen – und damit weiter entfernten – Teil des Friedhofs entdeckt worden.

Was ist nun die Konsequenz aus dem Urteil für die Stadt? „Wir werden zum kommenden Jahr Baumschnittarbeiten veranlassen und eine erneute Ausnahmegenehmigung beantragen“, sagt der Amtsleiter. Eine Rodung auf dem Friedhofsgelände sei allerdings nicht zu befürchten.

Eben diese Befürchtung hatte kürzlich Sandro Meyer von den Wanzleber Baumschützern in einem Leserbrief in der Volksstimme zum Ausdruck gebracht. Er hatte zudem angeregt, mit der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Börde einen Jägereinsatz zu koordinieren.

„Das wird natürlich nicht möglich sein“, klärt Olaf Küpper auf. „Dazu wären selbst die obere Naturschutzbehörde und die Bundesbehörden nicht in der Lage, da es sich um Schutzvorgaben für die Saatkrähen handelt, die die EU so festgelegt hat.“ Auch der Einsatz von Jagdvögeln sei nicht empfehlenswert. Dazu gebe es Beobachtungen von Stadtmitarbeitern. Diese haben gesehen, wie die Krähen gemeinschaftlich Habichte, Falken und Milane verjagt haben.