Volkssolidarität stößt in Dodendorf aufs neue Jahr an

Dodendorf - vs l In Dodendorf fand bereits die erste Zusammenkunft mit Bürgern und Mitgliedern der Ortsgruppe der Volkssolidarität statt. 22 Bürgerinnen und Bürger folgten der Einladung und stießen bei einem Gläschen Sekt auf das Neue Jahr 2023 an.

