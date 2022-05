Vollsperrung auf A2: Drei Laster krachen bei Anschlussstelle Eilsleben ineinander

Am Donnerstagmittag sind drei Laster in der Börde auf der A2 zusammengestoßen. Die Fahrbahn ist aufgrund der Räumarbeiten voll gesperrt.

Drei Laster sind an der A2 Anschlussstelle Eilsleben in der Börde in Sachsen-Anhalt zusammengestoßen. Foto:

Eilsleben - Gleich drei Sattelzüge sind am Donnerstagmittag an einer Auffahrt zur A2 zusammengekracht. Nach ersten Informationen der Polizei fuhr ein Laster auf der Bundesstraße 246a in Richtung Bebertal, als ein anderer LKW die A2 nach rechts in Richtung Wanzleben verlassen wollte.