Wirtschaft Von Chancen und Investitionen - Was Intel für Wanzleben bringen könnte

Eine Ministerin, ein Staatssekretär und der Landrat Martin Stichnoth (CDU) haben den Parlamentariern in der Sarre-stadt die Möglichkeiten durch die geplante Ansiedlung eines Großinvestors in der Region aufgezeigt. Wo das Geld für Investitionen der Stadt in Zukunft herkommen soll, blieb offen.