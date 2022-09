Bauarbeiten in Dreileben Wann gibt es wieder freie Fahrt nach Seehausen?

Die Bauarbeiten in Dreileben gehen voran. Der neuralgische Punkt in der Neuen Hauptstraße wird im September für die Anwohner wieder passierbar sein. Noch in diesem Jahr soll die Landesstraße in Richtung Seehausen wieder für den Verkehr freigegeben werden.