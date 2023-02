Erneuerbare Energie Wanzleben diskutiert über den Ausbau von Windkraftanlagen

Insgesamt vier Gebiete, die für die Aufstellung oder Erweiterung von Windkraftanlagen in Frage kommen, hat die Einheitsgemeinde in einer Stellungnahme an die Regionale Planungsgemeinschaft in Sachsen-Anhalt gemeldet. Dabei bleibt es nach einem Stadtratsbeschluss auch. Die Art und Weise behagte jedoch etlichen Ratsmitgliedern weniger.