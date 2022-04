Wanzleber Feuerwehrsenioren: Von der Alternative zu einer aktiven Truppe

Die Feuerwehrsenioren in Wanzleben blicken auf eine 30-jährige Arbeit zurück. Dabei war immer ihr Ziel, sich aktiv ins Veranstaltungsprogamm der Truppe mit einzubringen.

Foto: C. Arendt-Nowak

Harald Hinz hatte ein Buch zu historischen Ereignissen in der Feuerwehr mitgebracht und überreichte es Heinz Meyer (rechts).

Wanzleben - Allerhand Respekt wurde der Alters- und Ehrenabteilung der Wanzleber Feuerwehr entgegengebracht, als die Mitglieder jüngst das 30-jährige Bestehen begingen. Die Aktivität der Feuerwehrsenioren ist beispielgebend im gesamten Landkreis. So merkte unter anderem Lothar Rosenberg als Chef des entsprechenden Fachbereichs im Feuerwehrverband Börde an, dass in anderen Feuerwehren die älteren Kameraden eher verstreut sind und sich nicht zusammenfinden.