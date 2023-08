Wanzleben - Der vierte Aktionstag der Horte in Trägerschaft der Stadt Wanzleben-Börde findet am Mittwoch, 20. September, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr auf dem Marktplatz in Wanzleben statt.

„In der Projektzeit vom 11. bis einschließlich 19. September liegt unser Fokus auf der Präventionsarbeit in den Horten vor Ort“, erläutert die Fachmoderatorin Kindertagesstätten Birgit Kottisch dazu. „Mit dem abschließenden Aktionstag auf dem Marktplatz in Wanzleben, möchten wir den Projektzeitraum öffentlichkeitswirksam und nachhaltig ausklingen lassen.“

Kinder werden bei Problemen nicht allein gelassen

Das Ziel des Projektes sei es, den Kindern zu verdeutlichen, dass sie bei Problemen nicht allein gelassen werden. So gehe es bei der Präventionsarbeit dann auch um Themen wie Gewalt und Mobbing in den Bereichen Schule, Hort und Freizeit.

Dazu komme noch die inzwischen sehr moderne Form des Cybermobbings. Darunter sind Angriffe auf Kinder in sozialen Medien und auf Internetplattformen zu verstehen. „Die Kinder sollen verstehen, dass sie ein Recht auf Selbstbestimmtheit haben“, sagt die Fachmoderatorin. „Uns ist sehr wohl bewusst, dass wir damit ein allgegenwärtiges, aktuelles und dennoch hoch sensibles Thema wählen.“ Kinder sollen stark gemacht, aber auch nicht verängstigt werden.

Weitere unterstützende Akteure sind der Bürgermeister der Einheitsgemeinde, Thomas Kluge, die Unicef-Gruppe Magdeburg und der Weiß Ring. Dazu gesellen sich auch noch einige Vereine.