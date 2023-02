Jessica Kühn und Luise Böhm werden in den kommenden Jahren viel Zeit im Wanzleber Rathaus verbringen. Die beiden haben ihre Ausbildungsverträge bei der Stadt unterschrieben.

Wanzleben - Bei der Stadt Wanzleben-Börde werden in diesem Jahr zwei neue Auszubildende einen Beruf erlernen. Die Ausbildung beginnt am 1. August und endet planmäßig am 31. Juli 2026.