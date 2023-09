Langenweddingen - Zufrieden blicken der Vorsitzende des Fördervereins des Freibads Langenweddingen, Norbert Dregger und sein Stellvertreter Steffen Pasedag auf die Badesaison 2023 zurück. Die Einnahmen lagen in der Badesaison 2023 auf dem Niveau der Corona-Jahre.

„Aus diesem Grund können wir allein schon finanziell, trotz des nicht so guten Sommerwetters, zufrieden sein“, bilanziert Dregger im Gespräch mit der Redaktion, „unsere Finanzplanung wurde nicht gesprengt, so dass wir uns jetzt auf die Zukunft konzentrieren werden.“

Wichtig ist Dregger, dass es neben dem Erlös aus den Eintrittskarten auch einen festen Stamm an Mitgliedsbeiträgen sowie an Spendern und Sponsoren gebe. „Die Finanzierung für den Erhalt des Freibads ist somit auf jeden Fall gesichert.“

Für Steffen Pasedag war im vergangenen Jahr die Angrill-Party mit Radio SAW die schönste Aktion. „Für uns vom Vorstand war es nicht so spontan. Wir haben mit dem Sender alles im Vorfeld vorbereitet, aber all die Besucher hatten damit nicht gerechnet.“ Der Förderverein schaffe es immer wieder durch seine Aktionen, die Menschen im Ort zusammenzuführen. Das stärke das Gemeinschaftsgefühl. Das fördere die Identifikation mit Langenweddingen.

Die Mitgliederzahl des Fördervereins ist konstant. Das Engagement ungebrochen. Die ehrenamtlichen Belastungen im Vorstand des Fördervereins seien enorm, berichtet Dregger weiter. Gerade auch die Verwaltung mit Blick auf die Mitglieder und die Spenden habe ein Ausmaß angenommen, bei dem er nur noch den beiden Kassiererinnen Marion Lücke und Sabrina Pasedag ein großes Lob und viel Respekt aussprechen könne. „Hinzu kommen bei den übrigen Vorstandsmitgliedern all die Arbeitseinsätze und Planungen. Das geht schon an die Grenze der Belastbarkeit für den Einzelnen, aber auch für die Familien.“

Fünf Schwimmkurse der Wasserwacht

2023 hat die Wasserwacht Magdeburg im Freibad Langenweddingen wieder Schwimmkurse angeboten. Es gab fünf Kurse. Alle waren komplett ausgebucht. Aber aufgrund des Wetters waren dann bei den Terminen doch nicht alle Plätze besetzt. „Obwohl sie sich angemeldet haben, sind sie nicht gekommen. So wurden Plätze blockiert, die von anderen genutzt werden hätten können“, ärgert sich Dregger. Der Förderverein wird versuchen, auch im kommenden Jahr erneut Schwimmkurse anzubieten. An den Kursen nahmen in diesem Jahr 28 Kinder teil. Angemeldet waren 41. Es gab 13 Seepferdchen und drei Seeräuber.

Der Förderverein geht mit dem Stand von jetzt davon aus, dass auch 2024 wieder die Wasserwacht Magdeburg die Beckenaufsicht übernehmen wird. „Bei unseren Gesprächen gab es keinerlei Probleme. Weder organisatorisch noch kommunikativ“, fasst Dregger seine Eindrücke zusammen. Für 2024 plant der Förderverein ein Neptunfest. Außerdem soll es wieder einen Auftritt des Rossini-Quartetts geben. Dies soll an dem gleichen Wochenende stattfinden wie das Rockbadaillon 2024.

„Ich kann nur staunen, dass trotz des schlechten Wetters in dieser Badesaison unsere beiden Schwimmbäder, sowohl in Langenweddingen als auch in Altenweddingen, wieder gut ausgelastet waren. Sie haben sich ihren Platz in der Freizeitgestaltung erobert“, betont der Bürgermeister der Gemeinde Sülzetal, Jörg Methner (SPD), auf Nachfrage der Volksstimme.

Freibäder sind ein Plus für das ganze Sülzetal

Die finanzielle Differenz ist für den Sozialdemokraten Methner vor diesem Hintergrund zweitrangig. Da bleibe immer ein Betrag über, den die Gemeinde übernehmen müsse. Das sei nun einmal bei Freibädern so. Methner: „Das haben alle Räte und auch die Verwaltung gewusst. Aber trotzdem stehen wir dahinter. Nur zusammen können wir diese Aufgabe im Sinne des Sülzetals stemmen.“ Letztlich seien die beiden Schwimmbäder auch ein großer Pluspunkt für die Attraktivität des Sülzetals. „Über die Hälfte der Besucher kommen aus Magdeburg und der Umgebung in die Freibäder hier zu uns ins Sülzetal, weil sie sich hier wohlfühlen.“

Dregger: „Das Freibad Langenweddingen ist ein bisschen mein Baby. Noch kann es nicht selbstständig laufen, kann nicht ganz allein über die Straße gehen. Aus diesem Grund werde ich es auch 2024 weiter betreuen.“ Für Pasedag sind die Glücksmomente der Kinder im Freibad der Antrieb für sein Engagement. „Wir bieten hier Familienspaß gleich vor der Haustür an. Unser Freibad ist ein Ort zum Wohlfühlen und Toben.“