Der Bauausschuss der Gemeinde Sülzetal spricht sich für einen aktualisierten Lärmaktionsplan aus. Was dabei zu berücksichtigen ist.

Bahrendorf - Der Lärmaktionsplan der Gemeinde war eines der Themen, mit denen sich der Bau- und Vergabeausschuss in Bahrendorf beschäftigte. Bei nur einer Gegenstimme wurde dem Gemeinderat empfohlen, einen Lärmaktionsplan aufzustellen.

Das Sülzetal ist gesetzlich dazu verpflichtet, die Geräuschbelastung durch Umgebungslärm an Hauptverkehrsstraßen in einer Lärmkarte darzustellen. Um hierzu eine realistische Datenbasis zu bekommen, hat die Verwaltung eine Ausschreibung für ein Schallschutzgutachten gestartet. Darin soll festgehalten werden, welche Probleme es im Sülzetal beim Lärm gibt. Allein die Bundesstraße 81 zu betrachten, reiche hierbei nicht aus, heißt es aus der Verwaltung. Auch die Lärmbelastungen durch die Bundesstraße 246a, das Gewerbegebiet Sülzetal/Osterweddingen und den Bahnverkehr müssten beachtet werden. „Nur anhand solch eines umfassenden Lärmaktionsplans, der dann künftig auch weitere Immissionen, wie beispielsweise die aus dem Hightech-Park, berücksichtigt, können Maßnahmen durch die Verwaltung angeordnet und die Verursacher ergriffen werden. Bedeutsam ist, dass derzeit ruhige Gebiete so vor einer Zunahme von Lärm geschützt werden sollen“, betont Ausschussmitglied Christian Wolff (SPD, Altenweddingen) auf Nachfrage der Redaktion der Volksstimme.

Der Vorsitzende des Ausschusses, Heiko Hampel (CDU, Altenweddingen), erklärte, dass solch ein Lärmaktionsplan alle fünf Jahre neu gemacht werden muss oder aber bei bedeutsamen Ereignissen.

Besucher Marco Falkenberg (Vereine für das Sülzetal, Osterweddingen) fragte mit Blick auf die Verwaltung, inwieweit es möglich sei, die Bürger zu beteiligen? Die stellvertretende Bürgermeisterin und Leiterin des Fachbereichs „Bau/Finanzen“, Jeannette Willborn, erklärte, dass der Lärmaktionsplan wie jeder Bauplan auch in die Öffentlichkeitsbeteiligung gehe. Von daher sei eine extra Runde unnötig.

Mit Blick auf Falkenberg bestätigte Christdemokrat Hampel die Erläuterung von Willborn: „Ich verstehe deinen Einwand gut, Marco. Aber es gab schon jetzt viele Einwendungen.“ Bei der abschließenden Abstimmung gab es sechs Ja-Stimmen für die Aufstellung eines Lärmaktionsplans und nur eine Gegenstimme.

Ein zweites Thema der Sitzung des Bauausschusses war die Aufhebung der Bergbauberechtigung für den Abbau von Steinsalz in Sülldorf. Hierzu stieg Ausschussmitglied Hans-Otto Hornemann (SPD, Langenweddingen) ganz pragmatisch in die Diskussion ein: „Wenn es uns nichts kostet, wieso sollten wir es dann aufheben?“ Ohne Not sollte man dies nicht aufgeben.

Aus Sülldorf berichtete Bürgermeisterin Kerstin Gruetz (CDU), dass man bei einer Wiederbelebung des Abbaus ein Konzept brauche. Dies könne nur gelingen, wenn man einen Finanzier dafür fände, der das durchführt. Bisher sei kein Investor aufgetaucht. Aus ihrer Sicht könne man die Berechtigung jetzt aufheben und bei Bedarf neu beantragen.

Für Hampel war es wichtig, zu betonen, dass er angesichts des Naherholungspotenzials von Sülldorf dort keinen Bergbau haben möchte.

Ähnlich ging auch Ausschussmitglied Wolff an das Thema heran: „Was ist denn das Problem, wenn wir es behalten?“ So lange nur die Gemeinde dort die Rechte zum Bergbau habe, könne es dort auch keinen Bergbau gegen den Willen der Gemeinde geben. Nach Wolffs Meinung sollte das Sülzetal aus diesem Grund die Bergbauberechtigung behalten. So bestehe kein Risiko, dass andere dort mit dem Abbau von Steinsalz beginnen. Diese Argumentation überzeugte. Einstimmig empfahl der Ausschuss dem Gemeinderat, die Aufhebung nicht zu beantragen.