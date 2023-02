Warum der Bürgermelder in Wanzleben in die Kritik geraten ist

Per Handy oder Tablet lassen sich beispielsweise defekte Straßenlaternen sofort an den Bürgermelder melden - sogar Fotos können angehängt werden.

Wanzleben - „Bürgermelder is für’n Popo“, schrieb vor Kurzem jemand im sozialen Netzwerk Facebook und fasste damit eigentlich eine vorherige längere Diskussion zusammen. Die Diskussion drehte sich um den Bürgermelder, der in der Stadt Wanzleben-Börde seit seiner Freischaltung im Februar 2019 eine Möglichkeit ist, der Verwaltung Defekte an Straßenbeleuchtungen, Gehwegschäden und verbotswidrigen Ablagerungen zu melden.