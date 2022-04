Warum die Fahrt zum Ampfurther Weg in Wanzleben ein Problem ist

Der Ampfurther Weg in Wanzleben (links) soll möglichst an den Kreisverkehr in der Lindenpromenade angebunden werden. Die Verkehrsinsel rechts im Bild verhindert eine kurze Einfahrt in den Ampfurther Weg, wenn man aus dem Kreiverkehr herausgefahren ist.

Foto: Hagen Uhlenhaut