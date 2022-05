Warum die Mai-Feiern im Sülzetal etwas Besonderes waren

Auf dem landwirtschaftlichen Betrieb von Christian Beese und Martin Lüer feierten über 250 Besucher am Samstagabend in den Mai hinein.

Sülzetal - In Schwaneberg, Altenweddingen und Langenweddingen wurde am Sonnabend, 30. April, in den Mai gefeiert. Los ging es um 17 Uhr in Schwaneberg vor dem Gerätehaus der Traditionswehr. Ortsbürgermeister Norbert Filusch steckte das Holz in der Feuerschale pünktlich auf die Minute genau an.