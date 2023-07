Altenweddingen - Die Satzung für den Friedhof und die Verlegung eines Stolpersteines zum Gedenken an die Gewalttaten in der Nazi-Zeit waren zwei der Themen bei der Sitzung des Ortschaftsrats von Altenweddingen im Gerätehaus der freiwilligen Feuerwehr.

Bürgermeister Reinhard Schwarzenau (SPD) berichtete zum Einstieg in die Diskussion über die Friedhofssatzung. Hier habe es einen Besuch des Westfriedhofes in Magdeburg von Mitgliedern des Sozial- und Bauausschusses sowie Mitarbeitern aus dem Rathaus der Gemeinde gegeben. Die dortigen Möglichkeiten aufgrund der Weitläufigkeit und des Eigenbetriebs seien jedoch nur bedingt auf das Sülzetal zu übertragen. „Bei uns macht das der Betriebshof mit. Wir haben im Sülzetal leider keinen gelernten Fachmann dafür. Das ist ein großer Mangel.“

Ratsmitglied Heiko Hampel (CDU) berichtete aus dem Sozialausschuss, dass nun als nächster Schritt die Besichtigung der einzelnen Friedhöfe im Sülzetal kommen werde, um die örtlichen Details kennenzulernen. „Wir dürfen hierbei keinen Schnellschuss machen. Gebühren und Bestattungsformen sind ein sehr sensibles Thema“, betonte Christdemokrat Hampel.

Zustimmung erhielt er hierzu von Ortsbürgermeister Schwarzenau. „Ich würde mir wünschen, dass hierzu Ideen aus dem Kreis der Ratsmitglieder kommen. Wir sollten mit allen in unseren Bekanntenkreisen darüber sprechen.“

Auch für Ratsmitglied Hans Niemann (SPD) ist es wichtig, dass andere Formen der Bestattung in der Satzung ihren Niederschlag finden. Als neue Möglichkeit nannte er hierbei die Reerdigung, bei der eine natürliche Verwandlung organischer Materie zu fruchtbarem Humus erfolgt.

Der Bürgermeister der Gemeinde Sülzetal, Jörg Methner (SPD), griff bei der Sitzung des Ortschaftsrats in Altenweddingen abschließend den Appell Schwarzenaus noch einmal auf und erklärte, dass es wichtig sei, so viele Ideen wie möglich zu sammeln. „Der Gemeinderat wird dann abschließend darüber entscheiden. Die Ortschaftsräte bringen zuvor ihre Ideen ein. Die Ausschüsse leisten ihre fachliche Zuarbeit.“

Ein weiteres Thema der Sitzung des Ortschaftsrats von Altenweddingen war die Installation von Stolpersteinen. Mit den im Boden verlegten kleinen Gedenktafeln wird an das Schicksal der Menschen erinnert, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt und ermordet, deportiert und vertrieben wurden. Die Tafeln aus Messing haben in der Regel eine Kantenlänge von 96 mal 96 Millimetern. Allein in Magdeburg wurden schon 600 von ihnen verlegt. Im Landkreis Börde sind es 17. Nun gibt es den Vorschlag der Arbeiterwohlfahrt (AWO), auch einen in Gedenken an Karl Stock zu verlegen. Er wurde 1937 von den Nazis wegen Landfriedensbruchs festgenommen.

Nach Meinung von Hampel sind die „Stolpersteine eine gute Sache. Das sollten wir parteiübergreifend mit dem Ortschaftsrat begleiten.“ Er schlug dazu eine Willensbekundung vor. Bei der Abstimmung stimmten fünf Ratsmitglieder für den Vorschlag, zwei enthielten sich.

Angesichts der Zustimmung forderte Hampel weitere Informationen über Karl Stock. Ortsbürgermeister Schwarzenau meinte, dass die AWO sich sicherlich aufgrund des positiven Meinungsbildes darum kümmern werde.