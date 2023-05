Gut ein Jahr ist es her, dass die Verbandsgemeinde Obere Aller die Beiträge für die Nutzung ihrer Kitas teils drastisch erhöht hat. Ein Leerfegen insbesondere der Horte war befürchtet worden. Ein prüfender Blick auf die Gesamtsituation.

Warum in Eilsleben immer weniger Eltern ihre Kinder in den Hort schicken

Hortkinder beim Malen: In der Verbandsgemeinde Obere Aller ist die Nachfrage nach Hortplätzen zurückgegangen.

Eilsleben - Die Diskussion um die Kita-Gebühren war eine höchst intensive. Die Pläne der Verbandsgemeinde hatten die Elternschaft im November 2021 in hellen Aufruhr versetzt. In der Folge entspann sich ein verzwicktes Hin und Her zwischen dem Zwang, betriebs- und personalkostendeckend zu wirtschaften und dem Anspruch, familienfreundliche Kinderbetreuung zu gewährleisten.