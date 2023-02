Laut ging es beim Besuch von Polizeihauptmeister René Krätzig in der Kindertagesstätte Langenweddingen zu. Das war durchaus so gewollt.

Langenweddingen - Schlagen, treten, boxen, kneifen, brüllen – in gefährlichen Situationen ist Kindern in der Öffentlichkeit alles erlaubt. Da es sie aber doch meist eine große Überwindung kostet, sich beim Ansprechen durch eine ihnen unbekannte Personen und im schlimmste Fall bei Übergriffen so zu verhalten, braucht es das richtige Training. Genau das übt Polizeihauptmeister René Krätzig mit ihnen bei seinen Aktionen in den Kindertagesstätten und Grundschulen im Sülzetal. Zusammen mit Schülerpraktikantin Emely aus Dodendorf besuchte er das „Spatzennest“ in Langenweddingen.