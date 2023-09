Was der Dodendorfer Heimatverein alles auf die Beine stellt

Viel Spaß hatten Jung und Alt im vergangenen Jahr beim Lichterfest nach dem Umzug auf der Festwiese an der Dodendorfer Kirche.

Dodendorf - Zahlreiche Aktionen, viele Investitionen und eine solide Buchführung: Das sind die drei Standbeine des Heimatvereins in Dodendorf. Die Mitglieder haben sich jetzt im Vereinsheim am Sportplatz getroffen. Sie blickten zurück auf ihre Veranstaltungen in dem Zeitraum von Mai 2022 bis Juni 2023 und trafen Entscheidungen für die Zukunft.

Vorstandsmitglied Jessica Dietrich übernahm bei der Versammlung den Rechenschaftsbericht. Ihre Auflistung der Veranstaltungen begann mit den Feiern zum 20-jährigen Jubiläum des Heimatvereins am 12. Juni vergangenen Jahres. Hier habe es eine Bilderausstellung, Sport und Live-Musik gegeben. Im Juli folgte der vierte Flohmarkt auf der Festwiese am Schill-Denkmal und das erste von drei Dorfgesprächen. „Diese Treffen sind eine Super-Sache. Das bringt uns noch weiter zusammen“, beschrieb Dietrich ihren Eindruck. Beim ersten Mal kamen 100 Teilnehmer, beim zweiten und dritten Mal mehr als 70. Auch noch im Juli 2022 wurde die neue Küche im Vereinsheim aufgebaut. „Dafür haben wir schon viel Lob bekommen“, freute sich Dietrich.

Ihre Bilanz ging im August 2022 weiter mit dem Spatenstich für den neuen Dodendorfer Spielplatz am Schill-Denkmal und im September dem zweiten Dorfrundgang. „Hier sind wir schon bei der Planung des dritten. Er soll am Sonntag, 24. September, ab 13.30 Uhr stattfinden“, kündigte Jessica Dietrich an.

Zwei Premieren im vergangenen Jahr

Weiter gingen die Aktionen des Heimatvereins im Oktober. Hier organisierten die Mitglieder ihre alljährliche Feier zum Tag der deutschen Einheit. Zwei Wochen später fand das erste Mal die Dodendorfer Wiesn' statt. „Bei der Party wurden 250 Liter Bier getrunken“, berichtete Dietrich. Eine zweite Premiere gab es dann im Januar 2023. Hier fand erstmals das Knut-Feuer statt. Über 100 Weihnachtsbäume wurden verbrannt. Weitere Aktionen waren in der Folge ein Stammtisch, das Faschingsfest der Kinder, die Frauentagsfeier, das Osterfeuer, ein Arbeitseinsatz am Sportplatz und im Juni die 1045-Jahr-Feier.

Der Heimatverein Dodendorf bleibt sich treu – natürlich hat er schon jetzt wieder Pläne für die Zukunft. So feiert er am Sonnabend, 16. September, im Vereinsheim am Sportplatz einen Pellkartoffelball. Ab 18.30 Uhr sind die Türen geöffnet, um 19 Uhr geht es los. Im Vorverkauf kosten die Eintrittskarten zehn Euro.

Auch ein Lichterfest und die Feier am Tag der deutschen Einheit sind fest eingeplant. Außerdem soll der Saal im Vereinsheim einen neuen Innenanstrich bekommen.

Auch in diesem Jahr möchte der Heimatverein Dodendorf wieder ein Lichterfest mit Umzug organisieren. Foto: Udo Mechenich

Kassenfrau Andrea Banz berichtete, dass aktuell 92 Mitglieder zum Heimatverein gehören. Von den neun Kindern seien kürzlich erst zwei als reguläre Mitglieder aufgenommen worden. Dieter Hildebrand hatte die Finanzen des Heimatvereins geprüft. Er bescheinigte eine exakte Buchführung. Alles sei ordentlich dokumentiert. Einstimmig wurden die Verantwortlichen von den Mitgliedern entlastet.

Einstimmig beschlossen die Mitglieder auch die Anschaffung von 20 Holztischen und 120 klappbaren Stühlen. Außerdem werden jeweils 500 0,3 und 0,4 Plastikbecher gekauft. So wollen die Vereinsmitglieder Wegwerfbecher vermeiden. „Das ist mit ein Herzensanliegen“, verriet Vorstandsmitglied Anne Braun-Mushake nach der Abstimmung. Aktuell laufen Gespräche mit einem Sponsor, der die Kosten für einen Schriftzug auf den Bechern übernehmen wird.