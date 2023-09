Wanzleben - Wenn die Wanzleber Feuerwehr am morgigen Sonnabend am Gerätehaus an der Lindenpromenade ihr 140-jähriges Bestehen feiert, dann lohnt sich auch ein Blick in das Traditionskabinett.

In den vergangenen Wochen haben einige Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung der Feuerwehr hier nochmals tüchtig Hand angelegt. „In mehreren Arbeitseinsätzen haben wir im Traditionskabinett aufgeräumt, umgestaltet, einiges erneuert, aber auch auf Bewährtes zurückgegriffen“, erklärt Tino Bauer als Mitglied der Alters- und Ehrenabteilung auf Nachfrage. Somit ergänzt das Traditionskabinett auch heute noch die Geschichte der Wanzleber Feuerwehr, die Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung einst in der Chronik zusammengefasst und niedergeschrieben haben. Neben vielen Bildern und Dokumenten sind unter anderem auch eine Bildergalerie mit den bisherigen Wehrleitern und einige Ausrüstungsgegenstände zu finden.

Zu den Letzteren gehören auch eine alte, aber wieder betriebsbereite Tragkraftspritze, die Hermann Säger aufgearbeitet hat, und eine Handdruckspritze aus den Anfangsjahren der Wanzleber Feuerwehr, liebevoll restauriert von Walter Graup. „Ausgestellt sind auch einige Originale wie ein Foto mit einem Pferdegespann von 1920, ein Orts-Statut betreffend das Feuerlöschwesen in der Stadtgemeinde Wanzleben' von 1908 oder die 'Polizeiverordnung für die Feuerwehr' von 1893“, erklärt Tino Bauer weiter. Für Erläuterungen stehen die Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung während der morgigen Öffnungszeit des Traditionskabinetts bereit.

Die Idee, ein Traditionskabinett im ehemaligen Schlauchlager einzurichten, stammt übrigens auch von den rührigen Mitgliedern der Alters- und Ehrenabteilung. Damals haben allen voran Walter Graup und Walter Hörnecke Vorstellungen zur Gestaltung entwickelt.

Alle Abteilungen der Wehr trugen Dokumente, Fotos und Ausrüstungsgegenstände zusammen und auch der Wanzleber Ortschronist Walter Götze war stark mit eingebunden. Finanzielle Unterstützung gab es auch von der Stadtverwaltung. Eingeweiht wurde das Traditionskabinett im Jahr 2008.

Die Wanzleber Feuerwehr feiert ihren 140. Geburtstag morgen von 9 bis 15 Uhr mit einem abwechslungsreichen Programm, darunter Schauvorführungen und Technik zum Anfassen. Die Lindenpromenade vor dem Feuerwehrgelände ist für die Dauer des Festes gesperrt. Eine entsprechende Umleitung ist in den Straßen der Stadt ausgeschildert, informiert das Ordnungsamt.