Was Eigentümer Alexander Oelze an der alten Pumpstation vorhatte und warum er nicht darf

Eine Quadbahn an der alten Pumpstation in den Allerwiesen zwischen Eilsleben, Ummendorf und Wormsdorf? Ein interessantes Unterfangen, das Eigentümer Alexander Oelze da ins Auge gefasst. Allein es wird wohl nichts daraus. Von einer Idee, die schon im Keim erstickt zu sein scheint.

Eilsleben/Ummendorf/Wormsdorf - Die alte Pumpstation am ehemaligen Bahndamm genießt in der Gegend so etwas wie einen legendären Ruf. Das liegt weniger an ihrem ursprünglichen Nutzungszweck – Wasser- und Druckversorgung für den Eilsleber Wasserturm – als vielmehr an den Festivitäten, allen voran die Osterfeuer, die dort in den vergangenen 20 Jahren regelmäßig stattfanden (und auch weiterhin stattfinden sollen). Federführend dafür war lange Zeit der Ummendorfer Motorradclub „Daker“, bis dieser weitgehend auseinanderfiel.