Lebenskreuze und Plastiken Was macht die Werke des Künstlers Dieter Lahme aus Klein Wanzleben einzigartig?

Der in Klein Wanzleben lebende Dieter Lahme regelt derzeit seinen Nachlass. Der findet sich schon jetzt in Teilen im Museum Schloss Moyland am Niederrhein und im Kloster Unser Lieben Frauen in Magdeburg. Der vielseitige Künstler ist nicht nur deutschlandweit in der Kunstszene bekannt und seine Werke sind entsprechend begehrt.