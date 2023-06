Aus „NP“ wird „nah&gut“: Seit dem 1. Juni leitet Fabian Müller den Einkaufsmarkt „nah&gut“ in Langenweddingen. In Altenweddingen und Osterweddingen hat zuvor bereits Albrecht Grave als selbstständiger Kaufmann die Leitung übernommen.

Was sich ändert und was neue ist: Aus NP wird jetzt nah & gut

Fabian Müller, hier mit seiner Stellvertreterin Mandy Heinemann, leitet die Filiale von „nah&gut“ in Langenweddingen.

Der neue Markt „nah & gut“ des selbstständigen Kaufmanns Fabian Müller in Langenweddingen eröffnet am Donnerstag, 29. Juni 2023. Davor wird es hier eine Umbauphase geben.

Zum 1. Juni 2023 wechselte Müller vom Teamleiter in die Selbstständigkeit als Edeka-Kaufmann. Er führte bisher den NP-Markt in der Wanzlebener Straße 16 in Langenweddingen als Angestellter. Jetzt...