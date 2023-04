Bald wieder gefüllt und in einer noch nicht näher benannten Zukunft umgestaltet: das große Becken im Eilsleber Freibad. Ab 1. Juni, so der Plan zwecks Saisoneröffnung, darf hier wieder geschwommen und gesprungen werden.

Eilsleben - So viel ist bereits jetzt klar: Die Badesaison in Eilsleben wird ohne erhebliche Veränderungen oder Einschränkungen vonstattengehen. Das bezieht sich mal nicht auf irgendwelche Corona-Auflagen oder amtlichen Bescheide wie in den vergangenen Jahren, sondern auf die Möglichkeit, dass das Freibad sanierungsbedingt geschlossen bleibt. Diese stand jüngst immer wieder mal im Raum, aber auch in diesem Jahr wird sie nicht zum Tragen kommen.