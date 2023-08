Internet-Suchmaschine wird 25 Jahre alt: Was weiß Google über Wanzleben?

Google wird im September 25 Jahre alt: Was weiß die Suchmaschine über Wanzleben? Welche Information taucht zuerst auf? Und: Welche Begriffe wurden in der Region am häufigsten gegoogelt? Ein Rückblick auf die Google-Trends.