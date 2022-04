Wefensleben im Landkreis Börde: 4000 Euro für Tempotafeln am Thie

In den Bereichen der Wefensleber und Belsdorfer Schulbushaltestellen werden die lang ersehnten Tempotafeln installiert. Voraussichtlich noch in diesem Jahr. Die Finanzierung hatte sich schwierig gestaltet, bis nun das örtliche Ziegelwerk den entscheidenden Betrag beisteuerte.

Spende in bar: 4000 Euro steuert das Ziegelwerk Wefensleben für den Kauf dreier Geschwindigkeitsanzeigen bei. Produktionsmeister Ingolf Kuch (rechts) übergab das Geld an Bürgermeisterin Ulla Krolop. Daneben Christian Wilken von der Elterninitiative und Werksmitarbeiter Christian Herrmann.

Wefensleben - Mit langem Anlauf und unter nicht nachlassendem Pochen seitens besorgter Eltern im Dorf wird der als neuralgisch erachtete Schülersammelpunkt am Thie in Wefensleben nun doch mit digitalen Geschwindigkeitsanzeigen bestückt – je ein Display für beide Richtungen der L40 in unmittelbarer Nähe der Bushaltestellen. Eine dritte soll im Ortsteil Belsdorf (Haltesstelle Kirche) installiert werden. Gemeinde und Elternvertreter erhoffen sich dadurch mehr Aufmerksamkeit sowie Entschleunigung des Kraftverkehrs und somit ein Plus an Sicherheit für die Schulkinder.