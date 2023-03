Der Fußgängerüberweg in der Eilsleber Thälmannstraße. Die Landesstraßenbaubehörde will in den kommenden Wochen prüfen, ob eine Fußgängerampel den Zebrastreifen ersetzen kann und sollte. Im Sommer 2021 war es an dieser Stelle zu einem tödlichen Unfall gekommen.

Foto: Ronny Schoof