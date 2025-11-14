weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Weihnachtsmärkte in der Börde: Weihnachtsmärkte in der Einheitsgemeinde Wanzleben: Was Besucher wissen müssen

Weihnachtsmärkte in der Börde Weihnachtsmärkte in der Einheitsgemeinde Wanzleben: Was Besucher wissen müssen

In Wanzleben findet am 14. Dezember der traditionelle Weihnachtsmarkt statt. Wie sieht das aber in den Dörfern der Einheitsgemeinde aus. Müssen neue Sicherheitsvorgaben beachtet werden?

Von Christian Besecke 14.11.2025, 18:02
Beim Weihnachtsmarkt in Wanzleben werden auch wieder tanzende Kinder zu sehen sein.
Beim Weihnachtsmarkt in Wanzleben werden auch wieder tanzende Kinder zu sehen sein. Foto: Hagen Uhlenhaut

Wanzleben - In Wanzleben und in Seehausen tritt die Einheitsgemeinde als Veranstalter auf. Auf dem Land dagegen sind es oft Vereine, die die Verantwortung übernehmen. Wer hat zu entscheiden, was wo gemacht werden darf?