In Wanzleben findet am 14. Dezember der traditionelle Weihnachtsmarkt statt. Wie sieht das aber in den Dörfern der Einheitsgemeinde aus. Müssen neue Sicherheitsvorgaben beachtet werden?

Weihnachtsmärkte in der Einheitsgemeinde Wanzleben: Was Besucher wissen müssen

Beim Weihnachtsmarkt in Wanzleben werden auch wieder tanzende Kinder zu sehen sein.

Wanzleben - In Wanzleben und in Seehausen tritt die Einheitsgemeinde als Veranstalter auf. Auf dem Land dagegen sind es oft Vereine, die die Verantwortung übernehmen. Wer hat zu entscheiden, was wo gemacht werden darf?