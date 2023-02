Weiteres Logistikunternehmen eröffnet Lager in Osterweddingen

Osterweddingen - Das Logistikunternehmen „Wheels Logistics“ verlegt seinen Magdeburger Standort in das Sülzetal. Wie ein Unternehmenssprecher am 23. Februar mitteilte, ist ein 5200 Quadratmeter großes Lager im Gewerbegebiet in Osterweddingen eröffnet worden.