Die Schubmastfahrer (Gabelstapler) holen beim Versandhändler Amazon in Osterweddingen die Waren auf Paletten mit Massenbestellungen aus den Hochregalen und bringen sie in den Bereich der Verpackungen.

Osterweddingen - An Prime-Days können Amazons Prime-Kunden Dinge günstiger bestellen. Diese Angegebote sind beliebt - und machen im Logistikzentrum Osterweddingen richtig viel Arbeit.

„Für Amazon ist der Prime-Day eine Möglichkeit, Danke zu sagen“, erklärt der Geschäftsführer des Logistikzentrums von Amazon im Gewerbegebiet Sülzetal/Osterweddingen, Patrick Geiger. Seit Dezember 2020 leitet er dort den Betrieb. Für ihn persönlich war es in diesem Jahr am vergangenen Dienstag und Mittwoch der siebte Prime-Day.

Für Geiger persönlich in seiner Funktion als Leiter in Osterweddingen ist der Prime-Day ein Tag, auf den er und sein Team das ganze Jahr über hinweg zuarbeiten. „Wir trainieren und schulen die ganze Mannschaft immer auf diese beiden Events hin, unseren Prime-Day und Weihnachten. An diesen Tagen stellen sie ihre Möglichkeiten unter Beweis.“

An den beiden Termine erwarte Amazon immer sehr viele Kunden mit sehr vielen Bestellungen. In sehr kurzer Zeit müssen sie alle abgearbeitet werden. Nur so hält Amazon auch an diesen beiden Tagen seine Service-Zusagen.

Weltweit nutzen mehr als 200 Millionen Kunden Amazon Prime. Seit 2015 gibt es bei Amazon den Prime-Day. Das Werk in Osterweddingen hat über 1000 Mitarbeiter. Es wird in zwei Schichten mit jeweils acht Stunden gearbeitet. Aufgrund des erhöhten Bestellvolumens gibt es in der Woche des Prime-Days die Sechs-Tage-Woche. Geiger: „Normalerweise arbeiten wir nur fünf. Wir arbeiten mit allen Teams in den Woche mit den Prime-Days einen Tag mehr und vergüten den auch extra.“ Man könne nicht einschätzen, was kommt. Von daher müsse man sich auf alles einstellen. „Der umsatzstärkste Tag ist normalerweise immer der Montag. Am Wochenende bestellen unsere Kunden etwas und wollen es am Montag haben. In der Woche mit den Prime-Days ist jeder Tag ein Montag.“

Generalprobe für das Weihnachtsgeschäft

Für die Teams ist der Prime-Day eine Generalprobe für das Weihnachtsgeschäft. Hier sehen sie, ob die Abläufe stimmen, wo noch Verbesserungsbedarf besteht. „Meine Kollegen freuen sich darauf, wenn es brummt, wenn viel Umsatz gemacht wird. Dann herrscht immer ein ganz anderer Geist in der Halle. An diesen beiden Events packen auch die Kollegen aus der Verwaltung mit an. Dann stehen Mitarbeiter aus der Personalabteilung und dem Management neben den normalen Packern und kümmern sich um die Zusammenstellung der Kundenwünsche“, beschreibt Geiger den Produktionsablauf, „alle Hände packen mit an.“

Die kurzfristigen Spitzen beim Kaufaufkommen arbeitet Amazon in Osterweddingen gelegentlich mit Überstunden ab. In solchen Fällen werden nach Einbindung des Betriebsrats die Mitarbeiter mit Zuschlag bezahlt. Personaleinstellungen dienen hingegen der langfristigen Planung.

„Jedes Jahr ist das Verhalten unserer Kunden ein anderes. Wir erfahren erst im Nachgang, was vermehrt gekauft wurde“, berichtet Geiger. Sein Team könne sich kaum darauf vorbereiten. „Wir lagern Waren ein, von denen wir wissen, dass dabei die Zentrale Angebote schalten wird. Wir wissen aber nicht, ob der Kunde dies auch nachfragt.“

Im Vorfeld des Prime-Days besuchen viele Mitarbeiter interne Schulungen. „Es gibt grundsätzlich Verwaltungsmitarbeiter, Mitarbeiter im Wareneingang und Mitarbeiter im Warenausgang. An Weihnachten und am Prime-Day brauchen wir aber das ganze Potenzial im Warenausgang. Dafür werden wir alle in Schulungen angelernt.“ An diesen Tagen sei der Wareneingang fast komplett verweist, so Geiger weiter. Der gesamte Personalbestand sei in den Warenausgang verschoben.

Laura Burkardt (32) aus Osterweddingen arbeitet normalerweise im Personalbereich. Am Prime-Day packt sie Pakete ein. Foto: Udo Mechenich

Auch das Management hilft beim Packen

Geiger: „Wir sind sicherlich nicht ganz so schnell, aber es macht viel aus, wenn die Packer sehen, dass auch der Chef mit anpackt. Das gesamte Team stellt sich der Herausforderung.“ An diesen Tage gebe es auch weniger Besprechungen und Tagungen vonseiten der Unternehmensführung, damit das Management auch tatsächlich beim Einpacken helfen könne.

Yaya Ansahli (33) aus Schönebeck arbeitet schon seit 2020 als Packer bei Amazon in Osterweddingen. Foto: Udo Mechenich

Auch Laura Burkardt (32) aus Osterweddingen packt am Prime-Day im Warenausgang mit an. Normalerweise sitzt sie im Personalbereich. „So sehen wir, was wir den Kunden ausliefern und wie wir es schaffen, unsere Qualitätsversprechen einzuhalten. Bei Amazon sind wir ein Team über die Grenzen der unterschiedlichen Bereiche hinweg.“

Yaya Ansahli (33) aus Schönebeck arbeitet schon seit 2020 bei Amazon in Osterweddingen. „An den Prime-Days ist der Job der gleiche, aber es gibt viel Arbeit mehr. Heute helfen alle mit. Das ist eine Supersache.“