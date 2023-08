Wefensleben - Im Rahmen seines Familiensportfests hatte der TSV Wefensleben auch wieder zur Kleinen Friedensfahrt aufgerufen. Bevor es an der Sporthalle rund ging waren die jungen Pedalritter dabei zur Wettfahrt in der Kolonie I mit Start und Ziel vor dem Feuerwehrhaus herausgefordert.

Für den TSV erfreulich, dass sich Kinder der Altersgruppen zwei bis zwölf Jahre beteiligten. Und der Sportverein konnte auch zwei Ehrengäste begrüßen: Tobias Knoch als Vorstandsvorsitzender des Landessportbunds Sachsen-Anhalt sowie CDU-Landtagsabgeordneter Tim Teßmann. „Unser besonderer Dank geht an das Friedensfahrtmuseum Kleinmühlingen, das für die Urkunden und Preise verantwortlich zeichnete und ebenso an die Feuerwehr Wefensleben für ihre Unterstützung bei der Absicherung des Rundkurses“, heißt es vom TSV.

Mehr als 80 Laufzettel landen in der Lostrommel

Ein gelungener Aufgalopp somit für das folgende Sportfest. Hier hatten sich die Helfer und Mitglieder des TSV einmal mehr mächtig ins Zeug gelegt und zahlreiche Stationen aufgebaut. An jeder gab es einen tempel für die aktive Teilnahme, und wer am Ende alle Stationen absolviert hatte, bekam eine Urkunde und nahm automatisch an der Tombola teil. Mehr als 80 Laufzettel landeten schließlich in der Lostrommel. Über den Hauptpreis, ein Stand-Up-Paddle-Board, durfte sich Sportfreundin Mila freuen.

Neben dem Stationsparcours konnten sich die Kinder auf der Hüpfburg austoben, auf der Wasserrutsche eine Abkühlung bekommen und einen Ritt auf dem Pony genießen. Auf kulinarischer Seite ließen Waffeln, Eis, Gegrilltes und gut 30 Kuchen, gebacken von den Gymnastik- und Turnfrauen des TSV sowie den Muttis der Handballabteilung, keine Wünsche offen.

Das Fazit des TSV fiel mithin überaus positiv aus. Vorsitzender Torsten Fieseler: „Es war ein sehr gelungenes und mit Highlights gestaltetes buntes Fest. Dank gilt allen fleißigen Helfern des Vereins, die übrigens auch schon am Tag zuvoreinen Arbeitseinsatz gestartet und vieles aufgebaut haben.“